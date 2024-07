È in programma Il 10 Luglio a Roma presso la sede della delegazione della Regione Lombardia in via del Gesù 57 il primo simposio nazionale dell'Osservatorio italiano materie prime critiche energia – Oimce, iniziativa permanente promossa da Wec Italia e Assorisorse che a poco più di un anno dalla nascita ha visto l'adesione di un ampio network di st...