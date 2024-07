Per la prima volta Eni non è in testa alla classifica delle vendite di gas al dettaglio: con il 13,7%, scrive Arera nella relazione annuale, il Cane a sei zampe è stato “superato dai due gruppi storicamente inseguitori”, Edison con il 14,3% ed Enel con il 13,9%. Nel 2023, si legge nella relazione, il livello della concentrazione nel mercato della v...