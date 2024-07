È stato firmato ieri a Palazzo Piacentini, alla presenza del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, un accordo quadro tra l'Agenzia spaziale italiana (Asi) e Rse per “perseguire obiettivi comuni nel campo spaziale e aerospaziale, dedicati a tutte le applicazioni energetico-ambientali, in particolare rivolto allo sviluppo di soluzi...