La spagnola Ric Energy si è aggiudicata la tariffa Gse per i suoi primi progetti in Italia. Lo comunica la società in una nota. Alla quattordicesima asta, la società si è aggiudicata l'incentivo Cfd per quattro progetti nel Lazio.Ric ha annunciato lo scorso anno l'ingresso in Italia con l'acquisizione di 10 MW nel Lazio...