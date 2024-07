Iris Ceramica Group e Edison Next annunciano la realizzazione della prima lastra in ceramica tecnica 4D al mondo attraverso l'impiego di una miscela di idrogeno verde e gas naturale. La lastra prodotta ha una superficie di 3,2 metri di lunghezza, 1,6 metri di larghezza e uno spessore di 12 mm. È stata nominata 4D per via della “quarta dimensione de...