Il surriscaldamento climatico, l'abbiamo capito, non significa che fa più caldo dappertutto. In più, estati meno o più calde ci sono sempre state. E quest'estate, per esempio, a Milano il caldo ha tardato ad arrivare. E quando è arrivato, ieri, purtroppo qualche problema sulla rete elettrica c'è stato. Le zone più colpite sono state quelle del Navi...