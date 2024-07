La Camera ha approvato ieri in via definitiva il disegno di legge di conversione del DL Agricoltura (decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale), su cui il governo aveva posto la questione di fiducia.In allegat...