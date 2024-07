Procedono i lavori sul Decreto Miniere: in commissione Attività produttive è stato predisposto il fascicolo degli emendamenti, ma non ci sono ancora quelli del relatore, Riccardo Zucconi.In attesa che la maggioranza decida come procedere, tra gli altri, si segnalano i medesimi emendamenti 6.24, 6.25 e 6.26 presentati rispettivamente da Lega, Azi...