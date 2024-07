Saipem si è aggiudicata due progetti offshore in Arabia Saudita nell'ambito del long-term agreement (Lta) in vigore con Saudi Aramco. L'importo complessivo dei due progetti è di circa 500 milioni di dollari. Nello specifico, le attività di Saipem per il primo progetto prevedono l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l'installazione (E...