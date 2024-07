In commissione Ambiente è stato messo a punto il fascicolo con gli emendamenti al decreto Infrastrutture: per gli articoli 8, che introduce misure per la Ccs, e 10, sui finanziamenti del piano Mattei, la maggioranza non ha presentato proposte e, a sorpresa, le opposizioni si sono spaccate proprio sull'articolo 10.Mentre il verde Angelo Bonelli e...