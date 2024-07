Tecnimont si è aggiudicata una commessa da Sembcorp Green Hydrogen India Pvt Ltd. Il contratto riguarda uno studio di ingegneria (fase 1 del front-end engineering design) per un impianto di ammoniaca verde in India. Lo annuncia la controllante Maire. Lo studio si avvarrà di ArcHy (Architecture of Hydrogen systems), lo strumento digitale di NextChem...