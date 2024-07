Nel 2023 sono stati erogati 7,6 milioni di bonus sociali elettrico e gas, per un importo stimato riconosciuto di oltre 2,4 miliardi di euro. È quanto emerge dal nuovo Rapporto rapporto sugli esiti del monitoraggio sull'erogazione dei bonus sociali effettuato dall'Autorità in corso di pubblicazione sul sito dell'Arera.Il regolatore evidenzia come ...