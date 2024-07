La moratoria introdotta lo scorso 4 luglio dalla regione Sardegna non influisce sugli iter di Via incardinati al ministero dell'Ambiente. In una lettera indirizzata oggi al ministro Pichetto e al dg Gianluigi Nocco, il presidente della commissione Via Pnrr Pniec, Massimiliano Atelli, scrive che lunedì scorso, quindi dopo l'entrata in vigore della m...