A2A e Enfinity Global Inc hanno annunciato la firma di nuovi Power Purchase Agreements (Ppa) decennali per 134 MW di energia solare da sei impianti fotovoltaici di Enfinity, situati nel Lazio e in Emilia-Romagna. Si tratta di una seconda tornata di Ppa tra i due partner dopo quella di ottobre 2023, che prevedeva il ritiro da parte del gruppo A2A d...