Erg ha completato la costruzione e avviato l'energizzazione del parco eolico di Saint-Maurice-la-Clouère, nel dipartimento della Vienne, in Nouvelle-Aquitaine. Lo fa sapere la stesssa società, precisando che il parco beneficia di un regime tariffario con un CfD di 20 anni ed è costituito da quattro turbine Vestas V100 da 2,2 MW, per una potenza com...