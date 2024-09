La turca Botas ha firmato un contratto decennale con Shell per la fornitura di 40 navi di Gnl all'anno per 10 anni al paese eurasiatico per un totale di circa 4 miliardi di mc di gas annui. Lo ha fatto sapere il ministro turco dell'energia Alparslan Bayraktar. La stessa Botas, società energetica di Stato della Turchia, aveva firmato in maggio un c...