Giornata di saliscendi per i prezzi all'ingrosso del gas, con conclusione in rialzo. Il Ttf front month (contratto di settembre) che ieri ha chiuso in calo a 38,5 €/MWh, questa mattina ha aperto allo stesso livello e nel corso della giornata ha toccato un massimo di 39,1, un minimo di 37,9 e a ridosso della chiusura era risalito a un soffio da 39. ...