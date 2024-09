Saras, attraverso la controllata Sardeolica, ha presentato al Mase il progetto per il suo quarto impianto eolico in Sardegna, che sorgerà nel comune di Villanova Tulo (SU) per una potenza complessiva di 72 MW. Il progetto prevede l'installazione di 10 turbine Vestas V162 da 7,2 MW per un investimento di circa 80 milioni di euro. La produzione attes...