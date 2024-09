L'8 e 9 agosto i ministri dell'economia Giancarlo Giorgetti e dell'Ambiente e sicurezza energetica hanno firmato il decreto interministeriale per l'assegnazione dei 30 milioni di euro all'anno dal 2024 al 2043 previsti dal DL 50/2022 per sostenere i ricavi di nuovi terminali di rigassificazione galleggianti (Fsru) per ridurre la dipendenza dal gas ...