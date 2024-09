La Depositi Italiani Gnl, jv tra Pir (51%), Edison (30%) e Enagàs (19%), ha presentato un progetto di adeguamento del deposito costiero di Gnl di Ravenna per consentire la possibilità di immettere in rete una quota del gas liquefatto contenuto nei serbatoi. Il progetto prevede l'installazione di sistemi di vaporizzazione e compressione per l'immiss...