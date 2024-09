L'Istat ha reso disponibili i dati sul gettito delle imposte ambientali, divisi per categorie d'imposta, e su chi le paga, nonché sulla destinazione del gettito, per gli anni che vanno dal 2008 al 2023.Il gettito delle imposte ambientali è cresciuto rapidamente dai 42 miliardi di euro del 2008 per arrivare a 56 miliardi di euro nel 2012, livello ...