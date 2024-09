È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 28 marzo 2024 “Modalità di allocazione, iniezione ed erogazione della capacità di stoccaggio del gas naturale per l'anno contrattuale 2024-2025”.Il provvedimento, firmato in marzo e pubblicato sul sito Mase in aprile <...