Bonatti si è aggiudicata il contratto Epcm (Engineering Procurement Construction and Maintenance) per la costruzione e la manutenzione della nuova centrale elettrica a biofuel di Ricanto, nella zona industriale di Ajaccio, in Corsica. Il progetto, del valore complessivo di oltre mezzo miliardo di euro, è stato assegnato da Edf Pei al raggruppamento...