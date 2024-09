Negli ultimi giorni, il ministero dell'Ambiente ha rilasciato due valutazioni ambientali positive per altrettanti impianti agrivoltaici nel Salento, in Puglia. In particolare, il Mase ha espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto “Avetrana 1” da 12,04 MW nell'omonimo comune in provincia di Taranto, proposto da una societ...