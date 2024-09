Aumentano leggermente i grandi progetti fotovoltaici ed eolici che Terna sta per allacciare alla rete, soprattutto in Puglia, mentre si registra una frenata in Sardegna. A fine agosto 2024, i progetti con soluzione di dettaglio o contratto di connessione registrati sulla piattaforma Econnextion di Terna, quindi i progetti in alta tensione già autor...