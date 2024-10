Giornata di forti rialzi in extra-rete per benzina e gasoli. Questa mattina la benzina ha registrato un rialzo di 11 euro per mille litri, i gasoli autotrazione e agricolo di 14, il risca di 13 e il denso Btz di 16 euro per mille chili. Dalle forchette medie rilevate questa mattina nelle tre macroaree di riferimento si può ricavare, in base alle va...