Secondo giorno di rialzi in extra-rete per i rivenditori a causa del Mediterraneo, che ha seguito i greggi in tiro per le tensioni in Medio Oriente. Tuttavia per domani il Cif Med ha indicato in chiusura un ripiegamento. A Londra, inoltre, le quotazioni in tempo reale del Gasoil da questa mattina stanno indicando un consistente ribasso che, se conf...