La Regione Lazio sta per istituire il tavolo che dovrà definire le are idonee per le rinnovabili ma nel frattempo ha già raggiunto gli obiettivi del burden sharing, con 3,8 GW di progetti autorizzati e cantierabili a fronte di un obiettivo di 3,2 GW al 2030.Rispondendo questa mattina a una domanda della Staffetta sulla definizione delle aree idon...