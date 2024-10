Il Consiglio regionale della Sardegna fa sapere che sono poco meno di mille gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 45 “Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile, e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”...