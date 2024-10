“Una volta si parlava di water-energy nexus, cioè del collegamento tra l'acqua e l'energia: l'acqua generava l'energia e l'energia serviva per muovere l'acqua. Oggi possiamo parlare di digital-energy nexus: il digitale abilita una generazione dell'energia sostenibile ma l'energia è fondamentale per far andare il digitale”. Così il presidente di Are...