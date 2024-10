L'asta madre del capacity market elettrico per consegna nell'anno 2026 si svolgerà il 18 dicembre mentre quella per il 2027 il 26 febbraio, in entrambi i casi alle ore 10:00. E' quanto si legge nel calendario ufficiale delle aste pubblicato oggi da Terna e disponibile in allegato. Nello specificare gli adempimenti e le modalità, Terna precisa che l...