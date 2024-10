Tra il 4 e il 12 novembre si terranno le audizioni dei candidati commissari alla nuova Commissione europea davanti alle competenti commissioni del Parlamento europeo. Il 5 novembre verranno ascoltati il commissario per l'Energia, Dan Jorgensen, e la commissaria per l'Ambiente, Jessika Roswall, il 7 novembre verrà ascoltato il commissario per il Cli...