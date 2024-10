Octopus ha lanciato nel Regno Unito ha lanciato un'iniziativa, chiamata Solar Sharing, che consente ai clienti con impianti solari di condividere il valore della propria energia in eccesso con chi si trova in condizione di povertà energetica.In sostanza, si legge in una nota, Solar Sharing consente ai clienti con pannelli solari, invece di tratte...