Il tonfo dei greggi sui circuiti elettronici internazionali ha trascinato all'ingiù i prodotti petroliferi del Mediterraneo ieri sera in chiusura. Quindi domani i listini extra-rete presenteranno un ribasso a doppia cifra. Questa mattina la benzina ha registrato un rialzo di 7 euro per mille litri e i gasoli di 6. Il denso Btz prenderà 6 euro per m...