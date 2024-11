Cdp Reti ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento per un importo complessivo di 600 milioni di euro. L'operazione, si legge in una nota, si colloca nell'ambito della strategia di rifinanziamento di Cdp Reti per un importo massimo di 1,2 miliardi di euro approvata dal consiglio di amministrazione il 26 luglio 2024, e fa seguito all'emissi...