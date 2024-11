Accelerano i rincari dei gasoli in Mediterraneo e in extra-rete si verifica il quarto aumento consecutivo. I rialzi dello stesso tenore proseguiranno anche domani. Per venerdì invece potrebbe registrarsi una tregua, perché le quotazioni in tempo reale del Gasoil su Londra da questa mattina indicano un ribasso a doppia cifra, se confermato in chiusu...