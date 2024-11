Questa mattina Sogin e la Regione Emilia-Romagna hanno firmato un accordo di programma per realizzare interventi nell'ambito del “Contratto di Fiume Media Valle del Po”. L'accordo, si legge in una nota, è in linea con quanto prevede l'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 1/2012, che consente alle Regioni dove sono presenti i siti nucleari in fas...