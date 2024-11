Alla scadenza dei termini questa mattina alle 11 i gruppi parlamentari hanno presentato le loro proposte emendative al DL Fiscale in commissione Bilancio del Senato: in tutto 383 emendamenti, di cui circa 120 da parte della maggioranza. La fascicolazione è in corso. In allegato le proposte di PD e M5s.Le votazioni inizieranno probabilmente il 19 ...