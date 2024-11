Enel ha chiuso i primi 9 mesi del 2024 con ricavi in flessione del 17,1% a 69.534 milioni di euro per la contrazione della produzione termoelettrica, dei volumi venduti e dei prezzi di vendita, ma con un Ebitda ordinario in aumento del 6,5% a 16.386 mln interamente grazie alla divisione rinnovabili, grazie alla maggiore produzione e al venir meno d...