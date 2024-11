Con 100 voti favorevoli, 63 contrari e 2 astensioni, oggi l'assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in via definitiva il Ddl 1287 di conversione in legge, con modificazioni, del DL 131 sugli obblighi derivanti da atti UE e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano...