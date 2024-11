Terna ha comunicato ieri il piano di dettaglio per il periodo 11 – 15 novembre 2024 delle prove in bianco per le principali modifiche del mercato elettrico che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2025, in attuazione del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (Tide - Allegato A alla delibera Arera 345/2023). In allegato tutti gli ora...