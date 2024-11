Il Gse ha aggiornato la graduatoria stimata degli impianti di produzione di biometano per i quali i produttori hanno richiesto l'accesso agli incentivi per il settore dei trasporti. Il Gse sottolinea in una nota il raggiungimento di una producibilità annua pari a circa 0,91 miliardi di Smc rispetto a un limite massimo incentivabile di 1,1 miliardi ...