Il Mase ha pubblicato un nuovo decreto di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di accumulo a batteria utility scale (Bess). In questo caso è il turno del progetto da 250 MW di potenza e 1 GWh di capacità (4 ore di funzionamento) della As Storage Srl in comune di Rondissone (TO), al confine con il Comune di Chivasso e in pross...