Negli ultimi giorni, il ministero dell'Ambiente ha emesso tre pareri di valutazione d'impatto ambientale positivi per altrettanti progetti fotovoltaici e due pareri di Via negativi per un progetto eolico e uno fotovoltaico.Nel dettaglio, il ministero ha espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto fotovoltaico “FV Foggia...