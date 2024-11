Sogin comunica che il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 463 del 16 ottobre 2024, ha disposto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato in data 21 dicembre 2023 nei confronti di Gian Luca Artizzu, amministratore delegato di Sogin, per “riscontrata assenza dei presupposti di fatto e di diritto per la commi...