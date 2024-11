Terzo ribasso consuntivo dei prezzi d'acquisto che domani registreranno un recupero propiziato anche da un indebolimento del cambio euro/dollaro. In particolare i gasoli. Questa mattina la benzina è arretrata di quasi 5 euro per mille litri, i gasoli di 4 e il denso Btz di 2 euro per mille chili. Dalle forchette medie rilevate dalla Staffetta nelle...