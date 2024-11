Altra giornata di aumenti per i prezzi d'acquisto a causa della corsa del Mediterraneo, che risente delle tensioni sui greggi, e del contestuale indebolimento del cambio euro/dollaro. Questa mattina la benzina è schizzata di 12 euro per mille litri, i gasoli di 11 e il denso Btz di 10 euro per mille chili. Dalle forchette medie rilevate questa matt...