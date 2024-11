Dopo lo scivolone di ieri, i prezzi d'acquisto hanno registrato un assestamento per la benzina e un recupero per gasoli e oli combustibili neri. Domani si dovrebbe registrare un nuovo ribasso, ma saranno in pochi i rivenditori a beneficiarne a causa dello sciopero nazionale indetto da Cgil e Uil che potrebbe bloccare o ridurre l'operatività di basi...