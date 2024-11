(Dall'inviato) - I ministri di tutto il mondo sono arrivati a Baku, in Azerbaigian, per chiudere le trattative sul comunicato finale della Cop29, la conferenza delle Nazioni unite sul clima, che da programma finisce venerdì 22 novembre. Le distanze tra i negoziatori restano molte, soprattutto dopo che il vertice dei Paesi G20 a Rio de Janeiro, in B...