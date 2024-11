Il Gse ha pubblicato i bandi della sedicesima procedura di Aste e Registri a supporto dello sviluppo degli impianti a fonti rinnovabili. In palio ci sono circa 384 MW di potenza non assegnati nelle precedenti procedure. Nel dettaglio, sono disponibili circa 278 NW per il registro fotovoltaico in sostituzione di amianto; 61 MW per il registro rifaci...